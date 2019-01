Das Rätselraten hat in Ende! Schauspielerin Ruby O' Fee ist die neue Frau an Matthias Schweighöfers Seite.

Es war die Schock-Nachricht am Wochenende: Matthias Schweighöfer und seine langjährige Freundin Ani Schromm haben sich getrennt. Die beiden waren seit 2004 ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder.

Liebes-Aus nach 14 Jahren

Via teilte Matthias die traurige Nachricht mit: "Es wird langsam Zeit, euch etwas mitzuteilen, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Zum Schutz unserer Kinder habe ich es lange versucht, nicht öffentlich zu machen. Entscheidungen im Leben sind manchmal sehr schwierig. Nicht schön und traurig, verletzend und beängstigend. Aber dennoch ist es manchmal unumgänglich." Er und Anni seien schon seit über einem Jahr getrennt. Außerdem stellte der 37-Jährige klar: "In meinem Leben gibt es inzwischen eine neue Frau." Doch wer sie ist, verriet sie nicht. Bis jetzt!

Matthias Schweighöfer zeigt sich NACKT - von vorne!

Matthias Schweighöfer: "...aber ich lieber dich am meisten"

Mittlerweile wurde bekannt: Matthias liebt die 22-jährige Ruby O' Fee ("Bibi & Tina“, " "). Ein Instagram-Bild seiner neuen Freundin kommentierte er mit den Worten: "Great Job. Love Xx Svene. But Love you the Most" (Super Job. Liebe Xx Svene. Aber dich liebe ich am meisten). Wenn das mal nicht eindeutig ist! Mal sehen, wann es den ersten öffentlichen Auftritt der beiden Turteltauben gibt...