Maurane: Die Sängerin stirbt mit 57 Jahren

Die Sängerin Maurane ist im Alter von 57 Jahren gestorben. Die Belgierin, die mit bürgerlichem Namen Claudine Luypaerts hieß, wurde tot in ihrem Haus in Brüssel aufgefunden.

Dabei hatte die Sängerin noch kurz zuvor ihre Rückkehr auf die Bühne bekannt gegeben. Wegen schweren Stimmbandproblemen musste sie ihre Karriere zwei Jahre lang auf Eis legen.

Mauranes Tod wurde der "Presseagentur Belga" von der Staatsanwaltschaft Brüssel bestätigt.

Mit einer Autopsie soll die Todesursache von Maurane ermittelt werden

Jetzt soll eine Autopsie die Ursache für den Tod der 57-Jährigen feststellen.

Maurane war in Frankreich für ihre Teilnahme an dem Musical "Starmania" bekannt. Außerdem saß sie in der Jury der TV-Show "La Nouvelle Star".