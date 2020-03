Max Emanuel Prinz von Thurn und Taxis ist tot! Der 84-Jährige verstarb bereits am 05. März. vollkommen unerwartet im Kreise seiner Liebsten.

Familie von Max Emanuel Prinz von Thurn und Taxis in Trauer

In der Todesanzeige heißt es zu dem Tod von Max Emanuel Prinz von Thurn und Taxis durch die Familie, dass er von "Gott unerwartet nach einem erfüllten Leben zu sich gerufen" wurde. Der Prinz hinterlässt seine zweite Ehefrau Frau Christel sowie die Söhne Hubertus Raphael und Philipp Gabriel. Die Beerdigung von Max Emanuel Prinz von Thurn und Taxis soll am Samstag, den 14. März in der Pfarrkirche St. Maria und Florian in Schwangau-Waltenhofen stattfinden.

Prinz Max Emanuel war mit Gloria von Thurn und Taxis verwandt

Als einziges Kind von Raphael Rainier Prinz von Thurn und Taxis und seiner Frau Margarete kam Prinz Max Emanuel im Jahr 1935 auf Schloss Bulachberg zur Welt. Seine Familie verließ schon vor seiner Geburt Regensburg, um sich im Allgäu anzusiedeln. Max Emanuel Prinz von Thurn und Taxis war außerdem ein Cousin von Johannes von Thurn und Taxis, dem verstorbenen Ehemann von Gloria von Thurn und Taxis.

