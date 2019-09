Max Mutzke: Er verletzt sich live bei "Schlag den Star"

Reddit this

Fecht-Unfall bei "Schlag den Star"!

Am Samstagabend traten in der beliebten -Show Sänger Max Mutzke und YouTuber Teddy im Wettstreit um den Titel gegeneinander an.

Am Ende eines langen Abends verwies Max Mutzke den Social Media-Star mit 62:4 Punkten auf den zweiten Platz - doch auch der strahlende Sieger musste lädiert vom Show-Parkett humpeln...

Nach Fecht-Unfall: Max Mutzke gewinnt mit Muskelfaserriss

Wie die Zuschauer im verfolgen konnten, musste Max Mutzke das Spiel "Fechten" plötzlich unterbrechen, als er sich mit schmerzverzerrter Mine ans Bein fasste.

Während das Publikum im Saal zunächst ratlos war, zeigt die Zeitlupe: Unter dem Fechtanzug bewegte sich etwas an der linken Wade des Sängers!

Nachdem ein Arzt hinzugerufen wurde und einen Muskelfaserriss diagnostizierte, soll das Spiel zunächst abgebrochen werden - Max Mutzke selber machte diesem Plan jedoch einen Strich durch die Rechnung!

Wie Aufnahmen der Show beweisen, humpelt der Sänger mit sichtlichen Schmerzen durch die Challenge und sicherte sich am Ende sogar den Fecht-Sieg - klar, dass da auch das ProSieben-Publikum mit dem lädierten Gewinner mitfieberte!