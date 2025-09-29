Max Mutzke: Familienglück! Er packt aus
Max Mutzke hat nicht nur eine große Stimme, sondern auch ein großes Herz. Der Sänger gewährte nun einen seltenen Einblick in sein Privatleben – und sprach über die Dynamik seiner Patchwork-Großfamilie
Noch größer als Max Mutzkes Hut ist nur seine Familie.
© IMAGO / Stefan Schmidbauer
Kürzlich reiste Max Mutzke mit gleich zehn Familienmitgliedern nach Portugal – und genoss jede Minute. Für den Musiker ist es laut eigener Aussage das größte Glück, wenn alle zusammen sind und niemand fehlt.
In der Sendung „DAS!“ schilderte er, wie sich seine außergewöhnliche Familienkonstellation zusammensetzt:
Aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Nazu stammen vier Kinder, mit seiner aktuellen Partnerin kam ein weiteres hinzu. Dazu kommen die Kinder von Nazus neuem Partner sowie die Bonuskinder seiner jetzigen Partnerin. „Es macht unglaublich viel Spaß“, schwärmte der Sänger über das bunte Familienleben.
Besonders stolz zeigte sich Mutzke über die Harmonie, die zwischen allen herrscht – trotz der vielen Verbindungen. Für ihn ist das Patchwork-Modell kein Kompromiss, sondern ein echtes Geschenk, das das Leben bereichert.
Freundschaft mit der Ex – zum Wohl der Kinder
Ein entscheidender Grund für dieses Glück: das enge Verhältnis zu seiner Ex-Frau Nazu. Die beiden verbindet nicht nur die gemeinsame Vergangenheit, sondern auch eine freundschaftliche Partnerschaft, die sich ganz an den Bedürfnissen der Kinder orientiert.
„Die Kinder haben gemerkt, wenn sie etwas Schönes erzählen, was sie mit der Mama erlebt haben, dann freut sich der Papa – und umgekehrt genauso“, erklärte Mutzke. Für die Kinder sei das ein riesiger Zugewinn, weil sie spüren, dass Liebe und Respekt wichtiger sind als alte Konflikte.
Diese Haltung sorgt dafür, dass die Familie nicht auseinanderbricht, sondern zusammenwächst. Für Mutzke ist klar: Eltern bleiben Eltern – auch nach einer Trennung.
Jedes Kind ist ein Geschenk
In seiner Rolle als Vater – und mittlerweile auch als Bonusvater – legt der Musiker großen Wert auf Gleichbehandlung. Den Begriff „Lieblingskind“ lehnt er entschieden ab. Stattdessen betont er, wie wichtig es sei, jedem Kind einen festen Platz in der Familie zu geben und ihm Wertschätzung entgegenzubringen.
Seine Bonuskinder beschreibt er liebevoll als Bereicherung und macht damit deutlich, dass biologische Bindungen für ihn keine Rolle spielen: Familie definiert sich über Zusammenhalt, nicht über Blutsverwandtschaft.
