Max Mutzke: Familienglück! Er packt aus

In der Sendung „DAS!“ schilderte er, wie sich seine außergewöhnliche Familienkonstellation zusammensetzt:

Aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Nazu stammen vier Kinder, mit seiner aktuellen Partnerin kam ein weiteres hinzu. Dazu kommen die Kinder von Nazus neuem Partner sowie die Bonuskinder seiner jetzigen Partnerin. „Es macht unglaublich viel Spaß“, schwärmte der Sänger über das bunte Familienleben.