Max Tuerk: Footballer stirbt mit 26 Jahren!

Via Twitter teilte seine Mannschaft USC Trojans die traurige Nachricht mit. "Max ist am 20. Juni 2020 gestorben, als er mit seinen Eltern auf seinem Lieblingspfad im Cleveland National Forest wandern war. Unsere Gedanken, Gebete und Beileid für seine Familie.", heißt es in dem offiziellen Statement. "Max hat seine Mannschaftskameraden, Trainer und Schulen geliebt. Er war ein liebevoller Sohn und auch ein älterer Bruder und er hinterlässt ein riesiges Loch in unserem Herzen. Seine Stärke und Arbeitsethik ist für viele eine Inspiration." Was genau die Todesursache war? Das ist bisher nicht bekannt.

Von diesen prominenten Persönlichkeiten mussten wir uns 2019 verabschieden: