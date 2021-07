Maxime Herbord: Miese Liebes-Show um die Bachelorette!

Leon hat erklärt, weshalb er die Show freiwillig verlassen hat. "Ich wusste nicht, wo ich da anknüpfen soll. Da war gar keine Verbindung da", erzählte er. Den Korb konnte Maxime Herbord absolut nicht verstehen. "Bei Leon war es schon so, dass ich von Anfang an Interesse an ihm hatte", so die "Bachelorette".