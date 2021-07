Maxime Herbord: Bittere Klatsche für die Bachelorette!

"Dazu kommt, dass ich etwas länger brauche, um Vertrauen und Gefühle für jemanden aufzubauen. Mein jetziger Eindruck sagt mir, dass das so in der Form für mich nicht möglich sein wird", sagt Hendrik Luczak. Und was meint Maxime Herbord? "Er hat mir das richtig süß erklärt – sehr ehrlich, sehr aufrichtig und ich kann es nachvollziehen", so die Bachelorette.

Was die größten TV-Skandale aller Zeiten waren, erfahrt ihr hier im Video: