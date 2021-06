Maxime Herbord: Bitter, was die Bachelorette ertragen muss

Maxime Herbord war bis zu Beginn des Jahres noch mit David Friedrich zusammen - doch die Beziehung ist gescheitert. Nun sucht sie als Bachelorette bei RTL nach der großen Liebe und hat die Qual der Wahl: 20 Single-Männer werden um die Beauty buhlen. Sie ist überzeugt davon, in der Datingshow den Richtigen zu finden. "Ich glaube auch an das Märchen, dass man direkt einen Funken spürt. Aber ich habe mir geschworen, nicht nur auf den ersten Funken zu hören, sondern auch auf den zweiten", erzählt die Beauty in einem Interview mit RTL.