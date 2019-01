Maya von Schönburg-Glauchau: Die deutsche Adelige ist tot

Reddit this

Ein Todesfall erschüttert die Adelswelt: Maya von Schönburg-Glauchau ist im Alter von nur 60 Jahren verstorben, wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten.

Maya von Schönburg-Glauchau war die Schwester von Gloria von Thurn und Taxis und war mit dem Milliardär Friedrich Christian Flick verheiratet. Bereits vor sechs Jahren erhielt sie die Diagnose Lungenkrebs, kämpfte seither mit aller Kraft gegen die tückische Krankheit. Nun hat Maya von Schönburg-Glauchau den Kampf verloren.

Maya von Schönburg-Glauchau hinterlässt vier Kinder

Ihr Bruder Alexander von Schönburg-Glauchau verabschiedete sich laut "Bild" mit rührenden Worten von seiner Schwester: "Ein Teil von mir ist gestorben. Maya war mein Zwilling, am gleichen Tag geboren, am 15. August, nur elf Jahre vor mir." Er beschreibt sie so: "Wo sie war, dort war das Zentrum des Geschehens."

Ihren 60. Geburtstag feierte Maya von Schönburg-Glauchau noch glamourös auf dem Oktoberfest mit zahreichen prominenten Gästen. "Als es ihr wirklich dreckig ging, schmiss sie ein Fest. Sie wusste, dass sie nur noch wenige Wochen Lebenszeit hatte", so ihr Bruder.

Maya von Schönburg-Glauchau hinterlässt drei Kinder, die aus der Ehe mit Friedrich Christian Flick hervorhingen. Aus einer zweiten Ehe mit dem Unternehmer Stefan Hipp hat sie eine 15-Jährige Tochter.