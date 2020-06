Mayim Bialik flüchtet wegen "Big Bang"-Blähungen

Aber das Menü hatte so seine Tücken: Blumenkohl, Brokkoli & Co. bekommen dem "Big Bang"-Star manchmal nicht so gut. Vor allem wenn man einen engen Gürtel trägt. Auch wenn dieses Glitzer-Accessoire Michelle Obama zur Vereidigung ihres Mannes trug, bei Blähungen geht's dann weniger um die Schönheit.

"Der Gürtel bohrte sich so tief in meine Taille und Rippen, dass es schmerzte, zu sitzen, zu stehen oder zu gehen. Alles, an was ich denken konnte war, das Kleid zu öffnen. Deshalb habe ich die Party abgebrochen und in der Limo mein Kleid aufgemacht", so Mayim Bialik in ihrem Blog.

Man muss sich eben nur zu helfen wissen.

Mehr Star-News gefällig? So seid Ihr immer up to date:

Abonniert unseren Newsletter!

Oder stöbert auf unserer News-Seite!