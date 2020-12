Meditation leicht gemacht: 5 einfache Übungen gegen Stress

5 einfache Übungen gegen Stress

Geführte Sessions

Null Vorerfahrung, aber ihr wollt am liebsten gleich loslegen? Dann ist diese Variante perfekt. Ob in einer Gruppe, einer digitalen Live-Session, per Audio-Guide oder YouTube-Video – die aktive Führung durch einen Meditationslehrer hilft uns, am Ball zu bleiben und die Übung nicht vorschnell zu beenden. Außerdem kommen wir dadurch sehr leicht in den Prozess der Visualisierung. Dabei stellen wir uns die Szenerie mit all ihren Sinnesreizen vor, die uns beschrieben wird. So wird unsere sensorische Wahrnehmung stimuliert, und das lässt uns leichter entspannen.

So geht’s: Auf YouTube gibt’s viele kostenfreie Meditationsführungen. Checkt dafür zum Beispiel mal den Kanal von Mady Morrison aus. Sucht euch einen ruhigen Ort, macht es euch bequem und seid offen für das, was euch erwartet. Und keine Panik, wenn’s beim ersten Mal nicht sofort mit dem Relaxen klappt. Unser Mind muss – ähnlich wie ein Muskel – einfach nur trainiert werden.