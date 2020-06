Mega-Schock für Nicki Minaj: Hat ihr Bruder eine 12-Jährige vergewaltigt?

und ihre Familie müssen gerade wohl einen riesigen Schock verkraften. Der Bruder der Sängerin, Jelani Maraj, soll ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt haben.

Bisher sind allerdings noch keine genauen Details zur vermeintlichen Tat bekannt.

Allerdings bestätigte das „Nassau County Correctional Center“, dass Maraj gegen eine Kaution von 100.000 Dollar vorerst freigelassen wurde. Sollten die Anschuldigungen aus dem Gerichtsdokument wahr sein, so dürfte es sich auch um einen wahnsinnigen Schock für die Frau des 37-Jährigen handeln. Die beiden hatten im August in New York geheiratet.

Nicki Minaj hat eine sehr enge Beziehung zu ihrem Bruder und hält sich mit Liebesbekundungen nicht zurück. Auf Instagram schrieb sie vor einigen Wochen: „Ich würde den Mond für dich vom Himmel holen. Das verspreche ich dir. Für dich würde ich alles tun. Ich liebe meinen Bruder so sehr.“

Zu den Anschuldigungen hat die 32-Jährige sich bisher noch nicht geäußert.