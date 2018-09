Mega-Tief kommt: Herbst-Orkan in Deutschland!

Noch ist es sehr warm in Deutschland. In den kommenden Stunden wird sich das aber ändern, denn dann steht ein krasser Wetter-Wechsel bevor.

Der verabschiedet sich endgültig. Am Donnerstag ist wohl der letzte warme Tag des Jahres, wo die Temperaturen nochmal bei über 25 Grad liegen werden. Nur im Süden kann es am Freitag mit bis zu 27 Grad nochmal sommerlich werden.

Am Samstag ist dann aber endgültig Schluss: Überall drohen Niederschläge und die Temperaturen rutschen regelrecht in den Keller – über 18 Grad geht es nicht mehr hinaus.

Nur noch 16 Grad

Richtig dramatisch wird es dann aber am Sonntag: Es droht der erste schwere Orkan in dem Herbst! „Ab Freitag wird es ziemlich turbulent", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net in der „Bild“. „Die Temperaturen gehen zurück. Am Wochenende wird es kühler. Und dann könnten wir Sonntagabend noch einen schweren Sturm bekommen. Die nächsten Tage werden wirklich sehr spektakulär“, meint der Wetter-Experte.

Die Temperaturen liegen Montag dann nur noch bei 16 Grad – nachts kann es dann auch schon mal in den einstelligen Bereich gehen. Der Sommer ist damit Geschichte.