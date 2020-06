Mega-Zickenzoff bei GNTM: Erica gegen Darya & Co

Ihre Konkurrentin Darya hat von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, dass sie Erica überhaupt nicht ausstehen kann. Ausgerechnet die beiden Erzfeindinnen werden gemeinsam zum Casting nach Hawaii eingeladen. Da ist Zickenkrieg vorprogrammiert! Spätestens als Erica vom Kunden verkündet bekommt, dass sie im Gegensatz zu Darya und Jüli nicht gebucht wird, ist ihre Laune im Keller. Und das lässt sie die Anderen deutlich spüren. Selbst das Kamerateam motzt sie an: "Wenn mich einmal ne Person nervt, red' ich auch nicht mehr mit ihr. Und du nervst mich!"

Das kriegt auch der Kunde mit, was eigentlich ein absolutes No-Go ist. "Ich finde, das geht gar nicht vor'm Kunden, dass man sich so benimmt!", stellt Darya entschieden fest. "Ich glaube die Heidi wird nicht gerade glücklich darüber sein, wie Erica reagiert hat."

Als Erica sich überhaupt nicht mehr einkriegen will, platzt Darya der Kragen: "Ich hab keinen Bock auf diese Fresse. Dieses Kindergarten-Getue mit ihren 21 Jahren." Und Ericas miese Laune will auch zurück in LA nicht abnehmen. Mittlerweile sind sich alle einig, dass die Stimmung ohne Erica wesentlich entspannter wäre. Wer mit ihr reden will, wird eiskalt abgewiesen. Selbst als die Mädchen Erica auf ihr Verhalten bei ihrer abendlichen Konferenz in der Villa ansprechen, blockt sie ab. "Ich finde das hier echt zum Totlachen!", zieht sie die Situation ins Lächerliche. Darya stellt klar, dass Erica ganz bestimmt nicht "die Queen of Germany's next Topmodel" ist und verlässt damit wütend den Raum.

Zu einer harmonischen Aussprache will es einfach nicht kommen... Kann sich Erica mit so einem Verhalten wirklich noch Gewinnchancen ausrechnen?