Megan Fox: Trauriges Ehe-Aus! Sie ist wieder Single

Im Juni 2010 gaben sich und das Ja-Wort. Nun verkündet der 46-Jährige das traurige Ehe-Aus.

Megan fühlte sich eingeengt

In seinem Podcast „… with Brian Austin Green“ erzählt er, dass seine Liebste sich emotional von ihm entfernt hat: „Sie sagte: ‚Als ich im Ausland allein gearbeitet habe, habe ich bemerkt, dass ich mich mehr wie ich selbst fühlte’“. Also beschloss das Paar, sich zu trennen.

Wütend ist Green jedoch nicht mehr. „Ich war schockiert und verärgert darüber, aber ich kann nicht auf sie wütend sein, weil sie nicht darum gebeten hat, sich so zu fühlen“, stellt er klar. „Wir hatten eine erstaunliche Beziehung, und ich werde sie immer lieben und ich weiß, dass sie mich immer lieben wird.“

