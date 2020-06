Meghan & Harry: Diese Entscheidung verändert alles!

Jetzt ist es raus! Seit einigen Wochen wohnen Harry und Meghan bereits in Los Angeles. Doch während viele Royalisten noch darauf hoffen, dass Meghan und Harry irgendwann nochmal nach Großbritannien zurück kehren, müssen sie nun der traurigen Wahrheit ins Gesicht blicken...

Meghan und Harry haben sich unwohl gefühlt

Schon vor dem "Megxit" machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Meghan und Harry in Großbritannien einfach nicht mehr glücklich waren. So soll sich vor allem Meghan von der königlichen Familie extrem ausgeschlossen gefühlt haben. Dies soll letztendlich auch einer der Gründe dafür gewesen sein, warum die beiden mit Baby Archie, nach ihrem Austritt aus dem Königshaus, nach Los Angeles umzogen. Eine Rückkehr ins Königreich scheint für die beiden dabei nicht in Frage zu kommen...

Meghan und Harry gucken sich Schulen an

Wie nun eine Quelle gegenüber "Daily Mirror" verraten haben soll, sollen sich Meghan und Harry bereits einige Schulen in Los Angeles angeguckt haben, die für Baby Archie in Frage kommen könnten: "Sie will nicht, dass Archie auf eine vornehme Privatschule geht. Der Kleine soll in einem diversen Umfeld aufwachsen. Die Schule sollte daher so vielfältig wie möglich aufgestellt sein." Oh je! Ist das etwa der Beweis dafür, dass Meghan und Harry Großbritannien für immer den Rücken zukehren? Wir können gespannt sein...

