Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor ist DAS royale Highlight in diesem Jahr. Gleich mehrere TV-Sender werden am 19. Mai 2018 über mehrere Stunden live berichten – so auch RTL.

RTL wird am 19. Mai ab 11 Uhr bis 15:30 von der royalen Hochzeit berichten. Im Einsatz sind dafür "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig sowie Modedesigner Guido Maria Kretschmer, welcher vor allem die Outfits der Stars begutachten wird. Michael Begasse und Leontine Gräfin von Schmettow werden die beiden Moderatoren als Adelsexperten und Ross Antony als VIP-Reporter unterstützen.

"Die ganze Welt schaut mit Spannung auf die nächste Traumhochzeit bei den Royals. Die beiden sind ein echtes Glamourpaar und werden wohl ordentlich 'frischen Wind' in die Monarchie bringen. Das fasziniert Jung und Alt gleichermaßen“, sagt Frauke Ludowig gegenüber RTL. Guido Maria Kretschmer: "Gerade royale Hochzeiten lassen ein Designerherz immer höherschlagen, weil natürlich so viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Kulturen und Kreisen zusammenkommen. Ich denke wir dürfen total gespannt sein, was vor Ort am Tag der Hochzeit in Sachen Fashion auf uns zukommt. Gerade auch weil Harry aus einem anderen Kulturkreis kommt als Meghan."

RTL zeigt Film "Harry & Meghan - Eine königliche Romanze"

Nach der Live-Übertragung aus Windsor ist aber längst noch nicht Schluss: Danach zeigt RTL den Film "Harry & Meghan - Eine königliche Romanze" mit Murray Fraser ("Victoria") und Parisa Fitz-Henley ("Duell der Magier") in den Hauptrollen. Um 20:15 Uhr läuft dann noch das Special "Wie im Märchen - Die schönsten royalen Hochzeiten aller Zeiten".

Bereits einige Tage davor spielt die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle bei RTL eine große Rolle, denn der Sender zeigt am 13. Mai um 19:05 Uhr die Dokumentation "Meghan Markle - Die Rolle ihres Lebens".