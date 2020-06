Herzogin Meghan & Prinz Harry: Große Angst um Baby Archie!

Auf zu neuen Ufern! Eigentlich wollten und in Los Angeles endlich einen stressfreien Neuanfang wagen. Doch jetzt plagen die jungen Eltern schlimme Sorgen...

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben Angst vor einer Entführung

Seit kurzem wohnen Meghan und Harry in dem Anwesen von Filmemacher Tyler Perry in Beverly Hills. Doch laut der "US Weekly" soll es ihnen dort nicht sicher genug für ihren Sohn Archie sein. Die Luxus-Villa liegt direkt an einem öffentlichen Weg, von dem Fußgänger und Paparazzi direkt in den Garten schauen können. Angeblich wurden in letzter Zeit sogar Drohnen über dem Haus gesichtet. "Meghan und Harry schließen eine Terrorbedrohung oder eine Entführung nicht aus. Sie haben große Angst um Archies Sicherheit", verrät ein Insider dem amerikanischen Blatt. Deshalb haben die beiden bereits mehrere tausend Euro für Security und Liebwächter ausgegeben.

Herzogin Meghan: Böse Läster-Attacke gegen Herzogin Kate!

Kommen Herzogin Meghan und Prinz Harry zurück nach England?

Angeblich steht sogar eine Rückkehr nach England im Raum. Denn auch und die Queen sind in großer Sorge um den kleinen Archie. "William hat Harry geraten, nach London zurückzukommen oder irgendwo hinzuziehen, wo es sicherer ist. Und auch die Queen hat Harry kontaktiert, um zu sehen, ob er in Ordnung ist und hat ihre Hilfe angeboten", so der Insider weiter. Bleibt abzuwarten, ob die kleine Familie ihre Zelte in Los Angeles wirklich wieder abbricht...

