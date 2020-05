Meghan & Harry: Unerwartete Wende!

Na das ist mal eine Überraschung! Erst kürzlich wurde noch darüber berichtet, dass aus dem Königshaus austreten wollte. Doch die jüngste Nachricht wirft nun erneut ein ganz anderes Licht auf den "Megxit"...

Prinz William: Jetzt bricht er sein Schweigen!

Meghan fühlte sich nicht wohl

Wie nun eine Freundin von Meghan berichtet, soll doch die hinter dem Austritt aus dem Königshaus stecken. So soll sich Meghan im Königreich einfach nicht wohl gefühlt haben. Die Quelle erklärt gegenüber "Mirror": "Ich denke, sie fühlte sich von Anfang an wie eine Außenseiterin. Das war nicht das Leben, an das sie gewöhnt war und sie wollte da raus." Doch damit nicht genug! Wie die Insiderin weiter berichtet, soll sich Meghan während ihrer Zeit in Großbritannien selbst isoliert haben...

Meghan zog sich zurück

"Im Grunde genommen versetzte sie sich in Selbstisolation, als sie nach Frogmore zog", heißt es weiter. War also wirklich Meghan die treibende Kraft, die den "Megxit" über die Bühne bekommen wollte? Spätestens im August haben wir mehr Klarheit. Da soll nämlich die Biografie von und Prinz Harry erscheinen, in der sie ihre Erlebnisse im Königshaus schildern. Wir können also gespannt sein...

