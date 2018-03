Meghan Markle: Angst um ihr Leben!

Es ist ein bisschen wie im Märchen: Meghan Markle (36), in eher ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, erfüllt sich ihren Traum und wird Schauspielerin. Zack, berühmt. Im Blitzlichtgewitter fühlt sie sich zu Hause, will aber eigentlich mehr - und trifft auf den begehrtesten Junggesellen der Welt, Prinz Harry (33). Der sie dann auch noch prompt heiraten will. Aber: Das hat natürlich auch seine Schattenseiten...

Meghan Markle wurde getauft - ohne diese wichtige Person!

Meghan hat das geschafft, was einige Mädchen vor ihr vergebens versucht haben: Sich den charmanten Rotschopf zu angeln! Einige ernsthafte Beziehungen hat der Spross von Lady Diana (†34) zwar hinter sich, aber die hielten nicht. Warum? Weil die Hof-Anwärterinnen an Harrys Seite mit der riesigen Aufmerksamkeit nicht klar gekommen sind. Und so scheiterte eine Beziehung nach der anderen. Bis Harry auf seine Meghan traf.

Meghan Markle: Keine Angst vor Nähe

Die hat nämlich so überhaupt kein Problem mit Aufmerksamkeit - oder Kontakt zu Menschen, zum englischen Volk. Bei gemeinsamen Auftritten schüttelt sie unermüdlich Hände, lässt Selfies knipsen und umarmt herzlich. Klar, dass das Volk das toll findet - aber es birgt auch große Gefahren!

Nur eines von vielen Beispielen, wie Meghan auf Tuchfühlung geht getty

Meghan Markle: Leibwächter schlagen Alarm!

Ihre Security wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Denn wie können sie maximalen Schutz gewährleisten, wenn Meghan auf Tuchfühlung mit so vielen Menschen geht? Und was, wenn tatsächlich der schlimmste Fall eintritt - wie sollen ihre Leibwächter dann schnellstmöglich eingreifen? Meghan, die Rebellin. Sie hält sich eben nur ungern an die strenge Hof-Etikette. Das Volk feiert sie dafür. Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass das mal nicht jemand ausnutzt - Feinde das hat Königshaus schließlich genug...