Die Queen: Das alles verbietet sie Meghan Markle

Meghan Markle wird durch ihre Hochzeit mit Prinz Harry ein Mitglied des britischen Königshauses. Klar, dass sie sich in ihrer neuen Rolle auch an die royalen Verpflichtungen sowie an das Hofprotokoll halten muss. Wie jetzt bekannt wurde, soll die Queen Meghan bereits mit den ersten "Royal-Verboten" vertraut gemacht haben.

Meghan Markle muss auf ihr Einkommen verzichten

Nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry, muss die Schauspielern auf ihr eigenes Einkommen verzichten. Auch ihre privaten Social-Media-Kanäle darf sie nicht weiter nutzen. Ebenso musste sich Meghan bereits einem knallharten Armeetraining unterziehen. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Meghan Markle: Untreue-Enthüllung von ihrem Ex-Mann!

Meghan Markle darf kein Monopoly mehr spielen

Der Verzicht des eigenen Einkommens sowie das Löschen der Social-Media-Kanäle mag noch logisch klingen, allerdings muss sich Meghan auch an allerhand abstruse Vorschriften halten. So dürfe sie kein Monopoly mehr spielen. Das Gesellschaftsspiel sei ein häufiger Streitgrund in der königlichen Familie gewesen. Ebenfalls darf Meghan keine Meerestiere mehr essen, da sie sich damit den Magen verderben könnte. Was die schöne Brünette von den kuriosen Verboten hält, ist nicht bekannt. Wir können jedenfalls gespannt sein, ob sie sich dran halten wird...