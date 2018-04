Meghan Markle: Diese Prinzessin steht ihr jetzt bei!

Am 19. Mai geben sich Prinz Harry und seine Meghan Markle das Jawort. Dass die Hochzeitsvorbereitungen dafür schon jetzt auf Hochtouren laufen, ist klar. Allerdings wurde in der letzten Zeit immer wieder darüber berichtet, dass es hinter den Palastmauern zu einigen Streitereien zwischen Meghan und ihrer zukünftigen Familie kommen soll. Vor allem Herzogin Kate soll von ihrer neuen Schwägerin nicht so begeistert sein, wie es nach außen hin scheint. Alleine ist Meghan dennoch nicht. Denn zum Glück soll sie im Windsor-Clan nun doch eine Verbündete gefunden haben...

Meghan Markle & Prinz Harry: Familien-Drama kurz vor der Hochzeit!

Meghan Markle: Böse Anfeindungen!

Immer wieder heißt es, dass Meghan sich vor ihrer Hochzeit bösen Anfeindungen durch die Windsors stellen muss. Dabei soll es sogar so weit gehen, dass Meghan unterstellt wird, dass sie Prinz Harry nur aus Kalkül heiraten soll. Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Allerdings soll Meghan nun doch eine starke Schulter gefunden haben, die ihr zur Seite steht.

Meghan Markle: Sie bekommt royale Unterstützung

Wie jetzt bekannt wurde, soll sich Prinzessin Eugenie -die Tochter von Prinz Andrew und Sarah Ferguson- zu einer echten Freundin von Meghan entwickelt haben. So heißt es durch einen Insider in dem Buch "Meghan: A Hollywood Princess": "Eugenie und Meghan sind sehr enge Freundinnen geworden – sie verbindet die Liebe zu Kunst, Hunden und spätabendliche Käse-Makkaroni-Abendessen. Eugenie liebt Meghan und glaubt, dass sie perfekt für Harry ist." Ob Meghan nach der Hochzeit auch die Herzen der anderen Royals so für sich gewinnen kann? Wir können gespannt sein...