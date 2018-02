Meghan Markle: Eine andere Frau soll sie ersetzen

Es ist offiziell! Meghan Markles (36) Nachfolgerin für die Serie "Suits" steht fest. Katherine Heigl (39) wird in der achten Staffel der Seie an der seite von Gabriel Macht eine neue Partnerin namens Samantha Wheeler spielen in der Kanzlei spielen.

Wie "USA Network" bekanntgab, wird die Figur die Serie ordentlich aufmischen. Wie genau, lassen die Verantwortlich jedoch noch offen. Sie verraten nur so viel: Samantha Wheeler wird entweder die "wichtigste Verbündete" oder "der mächtigste Feind" für die Kanzlei "Pearson Specter Litt" werden.

Meghan Markle ist seit November nicht mehr bei der Serie dabei

"Ich habe 'Suits' von Anfang an gesehen und fühle mich unglaublich glücklich, das neueste Mitglied der Pearson-Specter-Litt-Familie zu sein", sagte Katherine Heigl.

Meghan Markle hatte die Serie im November vergangenen Jahres verlassen. Sie gehörte seit der Erstausstrahlung 2011 zur Original-Besetzung von "Suits".