Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten aus dem britischen Königshaus. Schon in der Vergangenheit wurde immer wieder darüber berichtet, dass Meghan Markle und ihre Familie einige Differenz hätten. Vor allem ihre Halbschwester schoss immer wieder scharf gegen die "Suits"-Darstellerin. Jetzt droht die ganze Situation erneut zu eskalieren. Diesmal soll allerdings Meghans Bruder der Auslöser für das Familien-Drama sein.

Meghan Markle: Angst um ihr Leben!

Meghan Markle & Prinz Harry: Schwierige Hochzeits-Entscheidungen

Es soll der schönste Tag in ihrem Leben werden. Am 19. Mail geben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort. Verständlich, dass schon jetzt alle Hochzeitsvorbereitungen auf Hochtouren laufen. Allerdings scheinen der Prinz und seine Auserwählte dabei immer wieder auf Komplikationen zu stoßen. So auch jetzt! Der Grund: Die Gästeliste des Paares. Wie in der "Star on Sunday" berichtet wird, soll der Halbbruder von Meghan Markle keine Einladung zur Hochzeit seiner Schwester erhalten haben. Thomas Markle Jr. und Meghan haben denselben Vater. Allerdings sollen sich die beiden seit 2011 nicht mehr gesehen haben.

Meghan Markle & Prinz Harry: Darum wird Meghans Bruder nicht eingeladen

Doch nicht nur die Tatsache, dass sich Meghan und ihr Bruder seit einigen Jahren nicht mehr gesehen haben, soll der Grund für das Familien-Drama sein. Wie ein Insider ebenfalls verriet, soll Thomas Markle Jr. mit der Presse über seine Schwester gesprochen haben. So heißt es: "Er hat mit der Presse über Meghan gesprochen. Hätte er den Mund gehalten, wäre vielleicht eine Einladung ins Haus geflattert." Ob die beiden Geschwister trotz ihrer Diskrepanzen nochmals zueinander finden werden? Wir können gespannt sein!

Allerdings ist zu hoffen, dass es vor der Hochzeit zu keinen weiteren Familien-Dramen kommen wird!