Schon beim offiziellen Verlobungsfoto von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) fielen den Briten die Kinnladen runter: Umgerechnet 60.000 Euro hat sie für das hübsche Kleid des Labels "Ralph & Russo" geblecht. Wer bei diesen Preisen schon fast den Herzkasper bekommt: Weiterlesen auf eigene Gefahr - das Brautkleid toppt nämlich alles.

Vorab: Dass das Königshaus sich nichts vom Munde absparen muss, ist bekannt. Dass so eine königliche Hochzeit ein Schweinegeld kostet, auch. Aber was Meghan da vorhat ist unglaublich. "Sie ist wie jede andere Braut, die sich auf ihren Traumtag vorbereitet", relativiert ein Palast-Insider gegenüber "express.co.uk". Das ist aber gelogen - denn so ein Kleid kann sich eben nicht "jede andere Braut" leisten!

Meghan Markle: Rekordsumme für Hochzeitskleid

Sie plant angeblich, in einem Kleid zu heiraten, das umgerechnet 450.000 Euro kostet. Richtig gelesen. Nur zum Vergleich: Das Kleid mit der drei Meter langen Schleppe von Herzogin Kate (35) kostete "nur" 280.000 Euro. Also fast ein Schnäppchen. Dabei wird die eines Tages die Königin von England sein! Bei Meghan, die nach der Hochzeit zusammen mit Prinz Harry den 5. Platz in der Thronfolge einnehmen wird, eher unwahrscheinlich. Will sie das etwa kompensieren?

130.000 Euro für Meghans Flitterwochen

Fest steht: Das Hochzeitsbudget der beiden Turteltauben hat sich bereits jetzt verdoppelt. Wer das Kleid für die bald Adelige designt, ist noch nicht bekannt. Die Briten hoffen aber darauf, dass die bereits eingeladenen Gäste sich nicht an ihr Schweigegelübde halten und schon im Voraus plaudern. Spätestens aber am 19. Mai sehen wir die strahlend schöne Meghan in der St. George's Kapelle von Schloss Windsor. Und das in einem Kleid, das sicher jedes Pfund wert ist. Aber auch aus ihren Flitterwochen werden uns bestimmt tolle Bilder erreichen. Die sollen im Übrigen ein Geschenk von Meghan an Harry gewesen sein - für schlappe 130.000 Euro. Als etwa knapp ein Drittel des Hochzeitskleides...