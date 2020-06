Meghan Markle: Ihre Schwester packt aus! Die ganze Wahrheit über Meghan

Bereits letztes Jahr erzählte Samantha in der Öffentlichkeit, dass Meghan oberflächlich, egoistisch und lediglich an ihrem sozialen Aufstieg interessiert sei. Harte Worte für Meghan. Nun will Samantha in einem Buch die volle Wahrheit über Meghan ans Tageslicht bringen. In einem Interview bei „Good Morning Britain“ gibt Samantha bereits eine erste Kostprobe von dem, was auf Meghan zukommen wird, wenn das Buch erscheint.