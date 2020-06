Meghan Markle: Ihre Schwester bettelt um Geld

Allerdings möchte sie sich davon nicht etwa hübsche Klamotten kaufen und in teuren Restaurants essen gehen, sondern ihr Haus behindertengerecht umbauen lassen. Samantha hat Multiple Sklerose und ist auf ihren Rollstuhl angewiesen. „Manche denken vielleicht, weil ich okay aussehe, könne es mir doch nicht so schlecht gehen“, erklärt sie auf der Internetseite, auf der sie Spenden für sich selbst sammelt. Sie erklärt außerdem, dass sie sehr unter der Krankheit leide.