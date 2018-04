Meghan Markle: Jetzt packt ihr Ex-Freund aus!

Ohje, es wir nicht ruhig um Meghan Markle und ihr Privatleben! Während sich die Zukünftige von Prinz Harry in der letzten Zeit immer wieder Anfeindungen ihrer Familie stellen musste, ihre Halbschwester und ihr Bruder wetterten kräftig gegen ihr "bald-royales Familienmitglied, meldet sich nun die nächste Stimme der Vergangenheit zu Wort: Meghans Ex-Freund! Doch was hat ihr Verflossener zu sagen?

Meghan Markle & Prinz Harry: Diese Bedrohung gefährdet ihre Hochzeit

Meghan Markle: Ihr Ex meldet sich zu Wort

Das Meghan mittlerweile genug von den Angriffen gegen ihre Person haben muss, ist noch mehr als verständlich. Immer wieder musste sie in den letzten Monaten miterleben, wie sich ihre Geschwister negativ über sie äußerten. Doch damit nicht genug! Auch Meghans Ex-Freund nutze nun die Gunst der Stunde, um seinen Senf über seine Verflossene dazu zu geben. Sein Urteil fiel dabei allerdings absolut positiv aus - zum Glück!

Meghan Markle: Ihr Ex schwärmt immer noch von ihr

Während Meghans Familie nur wenig Gutes über die "Suits"-Darstellerin zu berichten hatte, scheint Meghans Ex immer noch ein echter Fan der hübschen Brünetten zu sein. Joshua Silverstein und Meghan waren im zarten Alter von 13 Jahren ein Liebespaar. Das Meghan sich -trotz des Teenageralters- einen Platz in Joshua Herz erobern konnte, wird vor allem an seinen süßen Worten über Meghan deutlich. So verrät er gegenüber "Bild": "Als Erstes fielen mir ihr Lächeln und ihre Augen auf. Sie hatte ein Strahlen in den Augen." Ebenfalls fügt er hinzu: "Ich hoffe, dass Prinz Harry mit ihr einfach nur Harry sein kann. (...) Ich hoffe, dass sie ihn auch lieben würde, wenn er ein Briefträger wäre. Aber so schätze ich sie ein." Ehrliche Worte, die seine Freude für Meghan und Prinz Harry ausdrücken. Ist zu hoffen, dass auch Meghan diese lieben Zeilen zu Gesicht bekommt...