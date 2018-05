Meghan Markle: OP-Drama um ihren Vater Thomas Markle

Eigentlich soll es doch der schönste Tag im Leben von Meghan Markle und Prinz Harry werden. Doch schon vor der Hochzeit herrscht ein riesen Drama um den Vater der Braut. Jetzt erreicht es offenbar seinen Höhepunkt....

Meghan Markle: Überraschung! Vater Thomas Markle kommt doch zur Hochzeit

Thomas Markle: Hochzeitsdrama

Um den Vater von Meghan Markle gab es in den letzten Tagen ein ewiges hin und her. Eigentlich sollte der 73-Jährige seine Tochter am 19. Mai zum Traualtar führen. Doch dann sagte er völlig überraschend ab. Er hatte vor wenigen Wochen gestellter Paparazzi-Fotos verkauft und schämte sich jetzt dafür. Außerdem habe er gesundheitliche Probleme. Denn Thomas Markle hat einen Herzinfarkt erlitten. Abschließen konnte aber offenbar doch nicht...

Einen Tag nach seiner Absage, überlegte es sich Thomas Markle wieder anders und entschied zur Hochzeit von Meghan und Prinz Harry zu kommen. Ein Happy End also? Nein! Denn jetzt ist klar: Thomas Markle kommt doch nicht.

Thomas Markle: OP statt Hochzeit

Thomas Markle erklärt jetzt nämlich gegenüber TMZ, dass er am Mittwoch operiert werdne muss. Grund sind seine Herz-Attacke und seine Herzschmerzen. Scheint als müsse sich Meghan Markle doch jemand anderen suchen, der sie zum Altar führt. Andererseits: Bei ihrem Vater weiß man ja nie....