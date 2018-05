Meghan Markle: Schock-Diagnose vor der Hochzeit!

Ohje, diese Nachricht ist definitiv ein Schock für alle Briten! In vier Tagen wollen sich Meghan Markle und Prinz Harry das Jawort geben. Das dafür schon jetzt alle Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, ist klar. Doch jetzt das Traurige! Wie bekannt gegeben wurde, hat Meghan momentan mit einer schweren Nachricht zu kämpfen. Ist die Hochzeit dadurch in Gefahr?

Obwohl Meghan zu ihrer Familie nicht das beste Verhältnis hat -immer wieder tauchten Medienberichte auf, in denen sich Meghans Geschwister negativ über sie äußeren- entschloss sie sich dazu, ihren Vater zu der Hochzeit einzuladen. Dass dieser jedoch nach der Einladungs-Verkündung ein gefundenes "Presse-Opfer" wird, hätte Meghan sicherlich nicht erwartet. In regelmäßigen Abständen erscheinen Meldungen, in denen auch Meghans Vater in ein schlechtes Licht gerückt wurde. Doch damit nicht genug! Wie es scheint, hat Thomas Markle -Meghans Vater- das ganze Aufsehen um seine Person mehr geschadet, als viele vielleicht vermuten. Er soll einen Herzinfarkt erlitten haben!

Wie die US-Seite "TMZ.com" erfahren haben will, soll Meghans Vater -auf Grund des Pre-Hochzeitsstress- einen Herzinfarkt erlitten haben. Daraufhin soll er ins Krankenhaus eingeliefert wurden sein, indem er ärztlich betreut wurde. Mittlerweile soll es ihm wieder bessergehen. Allerdings heißt es ebenfalls, dass er trotzdem nicht zur Hochzeit seiner Tochter erscheinen wolle. Der Grund dafür: Die negativen Schlagzeilen um seine Person. Er wolle Meghan nicht blamieren. Was an den Gerüchten jedoch dran ist, ist nicht bekannt. Der Palast gab dazu noch kein Statement ab. Wir sind allerdings schon jetzt gespannt, ob Thomas Markle am 19. Mai in London zu sehen ist...