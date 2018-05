Meghan Markle: Süße Baby-News vor der Hochzeit

Bald ist es soweit: Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) heiraten. Wird aber auch Zeit! Für Meghan kann es mit der Hochzeit gar nicht schnell genug gehen - wegen des Babys...

Denn: Meghan Markle möchte unbedingt Kinder haben! Das verriet jetzt eine ihrer Freundinnen im TV. "Meghan redete über ihre Zukunft, als ich sie fragte: 'Meghan, was ist mit Kids? Hättest du gerne Kinder?'", so Gina Nelthorpe-Cowne, die Vertraute der Braut in der Dokumentation "Harry and Meghan: A Love Story".

Meghan Markle & Prinz Harry: Mega Skandal vor der Hochzeit!

Meghan Markle wünscht sich Kinder

Meghan Markles eindeutige Antwort auf die Frage: "Ich kann es gar nicht erwarten, Kinder zu haben und Mutter zu werden."

Wow! Da ist es wohl ziemlich sicher, dass die süßen Baby-News von der frisch Vermählten Meghan Markle und ihrem Prinz Harry nicht mehr lange auf sich warten lassen!