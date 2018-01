Meghan Markle: Verzweifelter Ausweg aus der Schulden-Hölle

Was hat Victoria Beckham (43) mit der Verlobung von Prinz Harry und (33) Meghan Markle (36) zu tun? Ganz einfach: Ein Teil von ihr war dabei – nämlich ihr Kaschmir-Pulli. Und das nicht ohne Grund...

Alles, was sie trägt, ist sofort ausverkauft: Da geht es Meghan Markle nicht anders als Herzogin Kate (36). So war’s auch mit dem Pullover, den die Schauspielerin auf den offiziellen Verlobungsfotos mit Prinz Harry anhat. Obwohl das edle Stück 780 Euro kostet, rissen sich die Briten-Ladys um das Teil aus der Kollektion von Victoria Beckham.

Meghan und Victoria stehen sich nahe

Dass Meghan ausgerechnet diesen Pulli trug, dahinter steckt ein Geheimplan der beiden neuen Freundinnen. „Victoria hat Meghan wichtige Tipps für ihr neues Leben in London gegeben“, so ein Palast-Insider. Vor allem in Sachen Mode und Beauty. Die Frau von David Beckham (42) schickte Meghan zu Star-Friseur Daniel Hersheson (Damenschnitt: ab 4 00 Euro!) und zu VIP-Kosmetikerin Sarah Chapman, die auf Aknebehandlungen spezialisiert ist.

Zum Dank für die Nachhilfe in Sachen Aussehen hilft Meghan ihrer berühmten Freundin aus deren finanzieller Schieflage. Das Mode-Imperium der früheren Sängerin ist nämlich kräftig ins Minus geschlittert. Von zehn Millionen Euro Schulden ist die Rede. Doch jetzt florieren die Umsätze wieder. Victoria und Meghan – eine Freundschaft, die sich für beide auszahlt...