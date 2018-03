Meghan Markle: Vor der Hochzeit Foto mit Ex aufgetaucht!

Ohje, dieses Foto sorgt vor der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle definitiv für jede Menge Aufsehen. Am 19. Mai wollen sich der Prinz und die "Suits"-Darstellerin das Ja-Wort geben. Verständlich, dass schon jetzt alle Briten im absoluten Hochzeitsfieber sind. Allerdings sorgte bereits die Gästeliste der beiden für jede Menge Negativ-Schlagzeilen. Der Grund: Prinz Harry wolle angeblich seine Ex-Freundinnen bei der Feier dabeihaben.

Ein kürzlich aufgetauchtes Foto von Meghan, sollte diese Überlegung jetzt jedoch toppen! Zu sehen ist die Schauspielerin mit ihrem Ex-Freund!

Meghan Markle und Prinz Harry: Wird ihm vor der Hochzeit alles zu viel?

Prinz Harry und Meghan Markle: Ex-Parade vor der Hochzeit

Wie erst kürzlich berichtet wurde, sollen Prinz Harrys Ex-Freundinnen Chelsy Davy und Cressida Bonas zu den Gästen der royalen Hochzeit zählen. Verständlich, dass Meghan davon alles andere als begeistert sein muss. Schließlich will kaum eine Frau, die Ex ihres zukünftigen Ehemannes an ihrer Hochzeit dabeihaben.

Doch auch ein Foto von Meghan sollte jetzt ebenfalls, für jede Menge Unmut zwischen dem Prinzen und der Schauspielerin sorgen. Zu sehen ist die Schauspielerin mit ihrem Ex-Freund! Die Briten sind verwundert, was hat es mit dem Foto auf sich?

Meghan Markle und ihr Ex-Mann

Obwohl das Foto auf den ersten Blick ein Schock für alle royalen Fans ist, wird bei genauem betrachten deutlich, dass der Schnappschuss bereits acht Jahre zurückliegt. Zu sehen ist das Bild auf dem "Facebook"-Account von Meghans Ex-Mann Trevor Engelson, mit dem sie bis 2013 verheiratet war. Es besteht somit kein Grund zur Sorge!

Was jedoch Prinz Harry darüber denkt, dass bei dem Ex seiner Zukünftigen immer noch Bilder von Meghan in dessen "Facebook"-Chronik zu finden sind, ist nicht bekannt. Ist zu hoffen, dass der Post zu keinem Streit vor der Hochzeit führt...