Meghan und Harry: Jetzt müssen sie tief in die Tasche greifen!

Erst vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass Meghan und Harry einen Deal mit "Netflix" abgeschlossen haben, um in einer Doku ihr Leben zu beleuchten. Das Geld von dem Vertrag könnten die beiden nun dazu genutzt haben, um ihre Schulden in Großbritannien zu begleichen. So erklärt die Sprecherin von Harry und Meghan: "Der Betrag, wie es von Prinz Harry angeboten wurde, deckt all die nötigen Renovationskosten vom Frogmore Cottage, welches weiterhin der UK-Sitz des Prinzen und seiner Familie sein wird." Na das ist mal eine Überraschung! Warum Harry und Meghan ihre Schulden vorzeitig abzahlten, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu...