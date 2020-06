Mehr Platz fürs Baby? Kylie Jenner kauft weiteres Anwesen!

Doch dieses schöne Gerücht hat die 20-jährige noch immer nicht offiziell bestätigt. Handelt es sich also doch nur um eine Art PR-Gag?

Nun gibt es allerdings ein weiteres Indiz für eine Schwangerschaft. Denn Kylie soll für 5 Millionen Dollar ein weiteres Grundstück gekauft haben, das sich ganz in der Nähe von ihrem Haus in Los Angeles befindet. Es ist circa 6.000 Quadratmeter groß und mitten in einem reiterfreundlichen Gebiet gelegen, in dem sich viele Reitwege befinden. Laut ‚TMZ’ möchte Kylie auf dem Grundstück ein paar Pferde und eine Scheune unterbringen.

Plant die Halbschwester von Kim Kardashian professionelle Reiterin zu werden oder richtet sie schon mal eine riesige Spielwiese für ihr zukünftiges Kind ein, auf der es sich mit eigenen Pferden vergnügen kann? Zusammen mit ihrem jetzigen Anwesen besitzt Kylie nun zumindest insgesamt 12.000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Da wäre doch sicherlich für noch jemanden Platz abgesehen von ihr und Freund Travis Scott...