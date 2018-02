Mehrere TV-Stars geraten in Horror-Crash

In Iowa kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall. Daran waren insgesamt 70 Autos beteiligt.

Auf der Autobahn war es extrem glatt und es gab heftige Schneefälle. Die Autos konnten nicht mehr richtig bremsen - es kam dann zu einer Massenkarambolage.

Unter den Fahrzeugen soll auch der Tourbus der TV-Show "Dancing with the Stars" gewesen sein - an Bord waren unter anderem die TV-Stars Frankie Muniz und Jordan Fisher . Die Menschen in dem Tourbus hatten noch Glück. Andere Personen leider nicht, denn der Massen-Crash forderte mehrere Tote und Verletzte. "Wir alle wünschen jenen, die in den Unfall verwickelt sind, das Beste für eine schnelle Genesung!", heißt es später auf dem Instagram-Account der Show. Die geplante Show wurde nach dem Crash abgesagt.