Mehrzad Marashi: DSDS-Star feiert sein Comeback

konnte das Sprungbrett durch „Deutschland sucht den Superstar“ nur bedingt nutzen. Die ganz große Karriere hatte er nach der Show nicht – er eröffnete danach schließlich ein eigenes Tonnstudio sowie eine Tanzschule.

DSDS-Mehrzad will musikalisch durchstarten

Nachdem sein vergangenes Album eher floppte, will er nun nach vielen Jahren endlich wieder durchstarten. "Was auch Spaß gemacht hat. Aber jetzt habe ich den Hunger wieder bekommen und jetzt greife ich wieder an", sagt der 37-Jährige gegenüber „Promiflash“.

"Auf jeden Fall auf einen komplett neuen Sound, das geht schon ein bisschen in die Urban-, Hip Hop-Richtung, von Afro-Trap-Beats bis hin zu wirklichen Trap-Beats und ja, wird auf jeden Fall eine interessante Sache werden", sagt der Sänger weiter.

In den vergangenen Jahren hatte er seinen Look komplett geändert. "Man fühlt sich auf jeden Fall wie ein anderer Mensch – auch in Klamotten und man geht lieber mal raus und zieht auch mal enge Sachen an, die man früher so nicht gerne getragen hat", so Mehrzad Marashi. Der -Star hat stolze 20 Kilogramm abgenommen.