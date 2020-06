Mel Winkler: Der "Doc Hollywood"-Star ist tot!

Bereits im Jahr 1968 startete Mel Winkler mit "The Great White Hope" seine TV-Karriere. Im Jahr 1991 gelang ihm mit dem Film "Doc Hollywood" der große Durchbruch. Jetzt verstarb der Star im Alter von 78 Jahren. Gegenüber "The Hollywood Reporter" heißt es durch die Familiensprecherin Courtney Benson, dass Mel Winkler in seinem Haus in Hollywood friedlich eingeschlafen ist.