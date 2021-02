Melania Trump: Enthüllt -so sieht ihr neues Leben aus

Seit Donald Trump kein Präsident mehr ist, ist er nach Florida zurückgezogen. Dort verbringt er die meiste Zeit beim Golfspielen. Und Melania? Die kann ihre Rolle der First Lady wohl noch nicht so ganz ablegen.

Wie ein Insider berichtet, hat sie sich in Palm Beach ein Büro eingerichtet und führt ihre Initiative "Be Best" weiter. Mit der Kampagne, die sie bereits 2018 gegründet hat, will sie Kinder unterstützen. Sie setzt sich für die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens, ebenso wie für die Aufklärung gegen Drogenmissbrauch und sie setzt sich gegen Cyber-Mobbing ein.