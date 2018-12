Melania Trump: Neue Frisur! Sie ist jetzt blond!

Das Melania Trump mit ihrem Style des Öfteren in den Schlagzeilen ist, ist definitiv nichts Neues. Ihr neuster Look sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Melania ist jetzt eine waschechte Blondine!

Melanias Style wird oft diskutiert

Egal, wo die First Lady erscheint: Ihre Outfits stehen stets im Fokus der Berichterstattung- Negativ-Schlagzeilen inbegriffen. Obwohl Melania nämliche eine Vielzahl von Stylisten beschäftigt, musste sie in der Vergangenheit bereits mehrmals einen wahren Style-Shit-Storm über sich ergehen lassen. Melania erschien dabei zu einigen Anlässen in Outfits, welche der Öffentlichkeit ganz und gar nicht gefielen. So auch die neue Haarfarbe der 48-Jährigen...

Melania mit blonden Haaren

Bei einem Interview mit "Fox" ließ Melania nun die "Haar-Bombe" platzen. Während die Präsidenten-Gattin eigentlich für ihre braune Haarpracht mit blonden Strähnen bekannt ist, zeigte sich Melania jetzt erstmals mit ihrer blond gefärbten Mähne. Definitiv ein ungewohnter Anblick. Doch wie findet die Öffentlichkeit die blonde Melania?

Via "Social Media" wird schnell deutlich, dass den meisten Usern der neue Look der 48-Jährigen überhaupt nicht gefällt. In einer Reihe von Posts wird die Frau von zum Opfer einiger Haar-Sticheleien. Die Arme! Wir können somit gespannt sein, wie lange ihre "blonde-Phase" andauert...