Melanie Müler: Nächster Beauty-Eingriff nach der Nasen-OP

Sie hat es schon wieder getan: Melanie Müller, inzwischen quasi Stammgast in der Beauty-Klinik, hat sich erneut aufhübschen lassen.

Ihre Nase ließ sich die junge Mutter ja bereits vor einigen Wochen richten, und als sie nun zur Nachkontrolle in die Kö-Klinik fuhr, nutzte die 29-Jährige direkt die Gelegenheit für ein "Mummy Make Over". Melanie Müller gönnte sich das volle Programm: Die Behandlung bestand aus Augenring- und Jochbein Unterspritzugen mithilfe von Hyaluron. Dazu kam eine Botox-Behandlungen an der Stirn und der Zornesfalte.

Wegen Beauty-OPs in der Kritik

Dass die Ex-Bachelor-Kandidatin nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, sich unters Messer zu legen, hat sie in der Vergangenheit immer wieder unter Beweis gestellt. Nicht nur ihre Brüste sind gemacht, auch ihre Nase ließ sie sich bereits 2015 zum ersten Mal richten. An dem neuen Näschen hatte sie damals allerdings nicht lange Freude: Wenig später brach sie sich bei einem Fußballspiel die Nase - und die ganze OP war für die Katz.

Melanie Müller: OP-Schock kurz nach der Geburt

Diesmal soll die neue Nase länger halten. Für die OP verkürzte Melanie extra die Stillzeit ihrer Tochter Mia Rose und begab sich für drei Tage in die Klinik. Der Shitstorm ließ natürlich nicht lange auf sich warten, aber die Schlagersängerin sah es damals gelassen. "Mein Gott, sie liegt ja auch immer noch viel rum und schläft. Klar vermisse ich sie immer, aber nichtsdestotrotz haben wir Mamis ja auch immer noch ein eigenes Leben", wehrte sie sich.

Melanie Müllers Komplett-Make-Over

Auch wenn die neue Nase inzwischen verheilt und Melanie mit dem Ergebnis zufrieden ist, findet sie immer noch etwas in ihrem Gesicht, das optimiert werden könnte - zum Beispiel mit ein bisschen Botox. "Jetzt fängt natürlich die Mallorca-Saison wieder an, und die Konkurrenz schläft nicht", begründet Melanie Müller ihre Entscheidung für neuen Eingriffe in ihrem Gesicht.

Mal abwarten, wie lange der nächste Besuch in der Beauty-Klinik auf sich warten lassen wird...

Alle Nachher-Bilder von Melanie Müller findet Ihr im Video: