Melanie Müller: Am Ende! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Wie Melanie nun berichtet, hat sie große Sorge um ihre "Grillmüller"-Läden auf Mallorca. So berichtet sie in der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Den beiden 'Grillmüller'-Läden geht es momentan sehr, sehr schlecht. Also man überlegt dann wirklich, gibt man seine Wohnung weg, bevor man einen Grill zumacht oder vielleicht zwei, drei Leute schon wieder entlässt? Es ist schon alles sehr, sehr nervig." Melanie fügt hinzu: "Es wäre vielleicht auch entspannter, wenn man wüsste, ab März oder April wäre alles wieder schön. Dann würde man sagen: 'Okay, Augen zu und durch, Luft anhalten!'" Doch damit nicht genug...