Melanie Müller: Am Ende! Jetzt spricht sie Klartext!

Oh je! Wie nun berichtet, setzten ihr die aktuellen Entwicklungen ganz schön zu...

Melanie Müller vermisst die Bühne

So wie alle muss auch Melanie Müller aktuell viel Stärke aufbringen, um die momentanen Zustände zu ertragen. Vor allem ihre Arbeit fehlt der Power-Frau enorm. So verrät die Blondine gegenüber "Promiflash": "Weil ich dort anders gefordert werde, anders gebraucht von meinen Fans und das ist natürlich dann meine Aufgabe." Aber zum Glück hat sie viel Ablenkung durch ihre Kinder und kann in ihrer Mama-Rolle voll aufgehen und ihre lieben Kleinen ein wenig umsorgen...

Melanie macht viel mit ihren Kindern

"Viele drehen durch, weil die Kinder zu Hause sind, wir natürlich nicht – um Gottes Willen", erklärt Melanie weiter. Fügt jedoch wehmütig hinzu: "Und jetzt 24 Stunden Mama zu spielen, ist natürlich was anderes, wenn man weiß, man ist zwei, drei, vier Monate vielleicht zu Hause.". Auch die nächsten Tage steht sie erneut vor einer neuen Herausforderung: "Wir kochen relativ viel, beschäftigen uns viel. Das Problem ist, jetzt die nächsten Tage wird der Zoo, Spaßbäder, alles zu haben – was macht man dann, ne?"

