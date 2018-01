Melanie Müller: Bringt sie ihr Baby in Lebensgefahr?

Puh, Melanie Müller kann einfach nichts richtig machen. Dieser Meinung sind zumindest ihre Fans. Denn das letzte Foto der frischgebackenen Mama sorgt jetzt für richtig Ärger. Sie geht mit ihrer Tochter Mia Rose in die Sauna! Bringt sie ihr Baby damit in Lebensgefahr?

Melanie Müller: Skandal-Foto! Dieses Baby-Bild macht ihre Fans sauer

Melanie Müller: Mit Baby Mia Rose in der Sauna

"Mein erste Saunagang mit Mama", schreibt Melanie Müller zu einem Foto mit ihrer Tochter im Heißluftbad. Ihre Fans sind schockiert! "Sauna mit Baby? Egal ob heiß oder nicht zu heiß, ein Säugling oder Kinder generell haben in einer Sauna nix zu suchen" oder "Ist das nicht etwas zuviel für die Kleine?", kommentieren sie.

Mein erste Saunagang mit Mama #wellness #mialein #hintertux Posted by Melanie Müller on Donnerstag, 4. Januar 2018

Kritiker warnen davor!

Doch ist die Sauna wirklich so gefährlich für ein Baby? Kritiker erklären jedenfalls, dass der kindliche Organismus und das Herz-Kreislaufsystem des Kindes dadurch stark belastet werden. Außerdem sollen die Babys diese Hitze nur schwer ausgleichen können.

Doch Studien zeigen: Wenn man sich an gewisse Regeln hält, ist auch für Babys ein kurzer Saunagang ungefährlich. Zum Beispiel so das Baby nicht länger als zwei oder drei MInuten in der Sauna verbringen.

Melanie Müller nimmt Stellung

Daran hält sich auch Melanie Müller! Sie erklärt in den Kommentaren: "Euch ist schon klar das ich nicht 20 min mit der Maus drin war! 3 min!"