Melanie Müller: Das erste Baby-Foto!

Reddit this

Melanie Müller ist am Sonntag wieder Mama geworden. Nun gibt es das erste Baby-Foto ihres kleinen Prinzen...

Foto: Photo by Tristar Media/WireImage

Wie süß! schwebt im Baby-Glück! Am vergangen Sonntag schenkte die Sängerin ihrer Tochter Mia Rose ein kleines Brüderchen. Nun teilt die Blondine erstmals ein Foto ihres Babys mit der Öffentlichkeit...

Daniela Büchner: Bittere Vorwürfe! Sie hat genug!

Melanie Müller teilt Baby-Foto

Via " " lässt Melanie Müller die Baby-Bombe platzen und postet ein Foto von sich, ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn. Die frischgebackenen Eltern strahlen auf dem Schnappschuss aus dem Krankenhaus voller Stolz in die Kamera. Melanie hält ihren kleinen Spross stolz im Arm. Das so ein Foto von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt und auf jede Menge Anklang stößt, ist somit kaum verwunderlich...

Melanies Fans sind begeistert

Wie unter dem Post von Melanie deutlich wird, sind ihre Fans von dem Foto absolut hin und weg: "Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche euch vieren eine schöne erste Kuschelzeit" sowie "Alles, alles Gute und Glück und Gesundheit." Aber auch die gratulieren Melanie zur Geburt ihres Kindes. So schreibt beispielsweise Verena Kehrt: "So wunderschön! Gratulation von Herzen Maus." Wann uns Melanie wohl mit dem nächsten Baby-Bild überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

Krass! So sah Melanie Müller vor ihren OP's aus: