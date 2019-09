Melanie Müller: Erschütternde Nachrichten vor der Geburt!

Oh je! Es wird nicht ruhig bei Melanie Müller! In ein paar Wochen bringt die Power-Frau Baby Nummer zwei zur Welt. Doch vorab muss sie sich nun einer herben Kritik stellen...

Bei ist ordentlich was los! Obwohl die Blondine hochschwanger ist, kommt ausruhen für sie nicht in Frage. Und auch nach der Geburt will Melanie nicht kürzertreten. Für ihre Fans einfach nur unverständlich. Doch damit nicht genug…

Melanie Müller teilt fragwürdiges Foto

Via " " postet Melanie nun ein Foto, welches bei ihren Anhängern für reichlich Unverständnis sorgt. Der Grund: Melanie ist dabei zu sehen, wie sie an einer Biergarnitur sitzt und dazu kommentiert: "Überall wo ich hinsehe süße Verlockungen... Prost- auf mein Wässerchen. Euch ein schönen Samstag Abend." Doch obwohl Melanie extra betont, dass sie nur Wasser trinkt, löst sie mit ihrem Post einen regelrechten Shit Storm aus...

Melanies Fans haben kein Verständnis

Wie unter dem Post der deutlich wird, sind ihre Fans absolut geschockt davon, dass Melanie in der Schwangerschaft das Gelüst verspürt, Alkohol zu trinken. So kommentieren sie: "Ich kann nicht verstehen, dass man so nach Alkohol gieren kann..." sowie "Bald kannst du dich wieder volllaufen lassen. Ekelhafte Trulla. Und dann am besten wieder vor den Kindern." Autsch! Was Melanie von den harten Anfeindungen denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

