Melanie Müller: Erschütternde Neuigkeiten nach der Geburt!

Foto: Photo by Tristar Media/WireImage

Oh je! Es wird nicht ruhig bei . Das sich die Sängerin immer wieder einer Reihe Anfeindungen via "Social Media" stellen muss, ist definitiv nichts Neues. So auch jetzt...

Melanie Müller will eine gute Mutter sein

Seit der Geburt ihrer Tochter Mia Rose und ihres Sohnes Matty muss sich Melanie regelmäßig Vorwürfen stellen, dass sie ihre Mama-Pflichten vernachlässigen würde. Doch während Melanie sonst gleichgültig auf die Anfeindungen reagierte, scheint sie sich nun auf ihr Mami-Dasein zu konzentrieren und postet ein niedliches Bild mit ihrem Spatz Matty zu dem sie kommentiert: "Hätte mir mal jemand gesagt, dass ich an einem freien Abend freiwillig zu Hause bleibe, hätte ich ihm damals den Vogel gezeigt. Heute bin ich komplett verliebt und genieße jede freie Minute mit meiner Familie!" Eigentlich eine zuckersüße Botschaft! Doch ihren Fans scheint dies nicht zu reichen...

Melanie wird angegriffen

Wie unter dem Bild von Melanie deutlich wird, findet ihre Community nach wie vor, dass die Sängerin ihre Mama-Rolle nicht ernst genug nimmt. So heißt es unter dem Bild: "Seit der Geburt ihres Kindes sind mehr Partybilder als Kinderbilder zu sehen. Da wird aber später jemand dankbar sein, wenn er sieht, dass seine Mutter mehr unterwegs war als zu Hause" sowie "Es ist deine Aufgabe als Mutter bei deinen Kindern zu sein." Autsch! Was Melanie darüber denkt, ist nicht bekannt! Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

