Melanie Müller: Erst Corona-Diagnose, jetzt Drama um ihren Sohn

Es läuft nicht rund für Melanie Müller: Erst wurde Ehemann Mike positiv auf Corona getestet, und nun hat auch sie sich vermutlich mit dem Virus infiziert. Nachdem sie erste Symptome zeigte, musste sie bereits ein geplantes Konzert in Leipzig im Rahmen einer Covid 19-Studie absagen. "Es tut mir leid. Aber unter den Umständen kann und darf ich natürlich nicht an der Restart19-Studie teilnehmen", so die Sängerin laut "Bild".

Ob sie wirklich an Corona leidet, ist zwar noch nicht bestätigt. Doch die Ballermann-Sängerin verriet, dass auch ihr Sohn Matty nicht ganz fit sei. Tochter Mia hingegen zeige keine Symptome. Die ganze Familie befindet sich nun in Quarantäne.

Melanie Müller: Sorge um ihren Sohn Matty

Als sei das alles noch nicht besorgniserregend genug, löste Melanie Müller am Wochenende dann auch noch einen Shitstorm mit einem Foto ihres Sohnes aus. Der Grund der Aufregung: Auf dem Bild ist der zehn Monate alte Junge nur in Windeln zu sehen. Dafür hagelte es kritische Kommentare von den Usern. "In 15 Jahren wird er dich spätestens hassen für so ein Bild...", "Muss ein Kind quasi nackt gepostet werden???? Läuft nicht gerade genug Aufklärung wegen Pädophilie im Netz?" oder "Zieh deinem Kind doch mal was an wenn du ihn schon im Internet präsentierst", lauten die Kommentare.