Melanie Müller: Erster Auftritt nach Geburt

Reddit this

Foto: Photo by Tristar Media/WireImage

Schon vor der Geburt ihres Sohnes kündigte an, dass sie schnellstmöglich ihrem Job nachgehen wolle. Gesagt, getan: Am Samstag gab die frischgebackene Zweifach-Mama ihr erstes Konzert – knapp eine Woche nachdem sie per Kaiserschnitt entbunden hatte.

Melanie Müller: Das erste Baby-Foto!

Melanie Müller: Voller Tatendrang

Über kündigte die ehemalige -Gewinnerin an, dass sie am Samstagabend ihr Comeback nach der Babypause feiere: „Ich mache mich jetzt fertig für meinen ersten Auftritt! Ich freue mich. Es muss ja weitergehen!“

Später veröffentlichte sie einen Schnappschuss von ihrem Konzert in Magdeburg. In ausgelassener Stimmung feiern die Fans ihren Star mit erhobenen Händen, während die 31-Jährige mit herausgestreckter Zunge posiert. Das Bild kommentierte Melanie Müller einfach mit „Mama ist wieder zurück“.

Doch nicht bei allen Fans kam die fitte Zweifach-Mama so gut an. „Wo du nur die Kraft hernimmst...!“, „Pass auf dich auf! Deine Familie braucht dich!“ oder „Sorry, auch wenn du deinen Job noch so liebst, aber eine Woche nach deiner Entbindung gehörst du definitiv nicht auf die Bühne“, hagelte es Kritik.

Bis spät in die Nacht feierte die Ballermann-Sängerin mit ihren Fans. Doch nachts teilte sie auf Instagram noch ein Foto, dass sie kuschelnd mit ihrem Baby zeigt. „Glücklich wieder zu Hause“, kommentierte sie den zuckersüßen Schnappschuss.